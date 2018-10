Oksbøl: En 25-årig mand kom til skade, da han var ude at køre i kampvogn torsdag på hærens øveareal ved Oksbøl. Mandens hoved og overkrop var anbragt på en sådan måde, at han kom til skade, da tårnet på kampvognen begyndte at dreje.

Han kom ikke alvorligt til skade, forlyder det på politiets døgnrapport. Men han trykkede dog nogle ribben. Arbejdsulykken blev anmeldt torsdag klokken 13.50, og den bliver undersøgt af Arbejdstilsynet.