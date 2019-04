Mand kørte tilsyneladende med vilje ind i anden bil

Varde: En 38-årig mand fra Grindsted har søndag cirka klokken 19 tilsyneladende med vilje kørt sin bil over i den anden vejbane på Østervold i Varde, hvorved han påkørte en anden personbil i venstre side. En 18-årig kvinde kørte i bilen, der blev ramt. Der var kun materiel skade, og ingen af de to kom altså til skade.

Forspillet er, at manden under et kvarter tidligere ringede til en person og fortalte, at han var ved Circle K i Varde, havde taget seks sovepiller og nu ville køre i sin bil. Personen, der modtog opkaldet, anmeldte det til politiet og forklarede, at den 38-årige mand havde psykiske problemer og var selvmordstruet. Politiet forsøgte derfor at lede efter ham, men nåede ikke at finde ham, før uheldet på Østervold skete.

Der bliver nu udtaget en blodprøve på den 38-årige mand for at undersøge, om han var påvirket af sovepiller. Ifølge politiet virker det til, at den 38-årige mand pludseligt ændrede kurs før ulykken på Østervold.