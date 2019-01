Mand kørte så beruset at politiet tog hans bil og hans førerret lige på stedet

Varde: Ved hjælp af civile borgere fik politiet lørdag eftermiddag standset en voldsomt beruset udlænding på Elkærdamvej i Varde.

- Borgerne ringede, fordi de var bekymret for føreren af en forankørende bil, der kørte meget usikkert. Vi kørte derud og holdt kontakt med anmelderen, til vi havde stoppet bilen, siger vagtchef ved Syd og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

Han fortæller, at der var noget at komme efter.

- Føreren, en 32-årig mand, der ikke har dansk bopæl, havde så høj anslået promille, at vi valgte at inddrage hans bil og hans danske førerret straks, og anbragte ham i et venterum for at køle lidt ned. Han var voldsomt ophidset, siger vagtchefen.

Da promillen foreløbig er anslået vil politiet ikke oplyse den.