Mand hørte skud og så gevær: Nu er han sigtet for falsk anmeldelse

Varde: Syd- og Sønderjyllands Politi var mandag aften massivt til stede på Storegade i Varde, da der indløb en anmeldelse om, at en mand havde hørt, at der var afgivet et skud i en opgang.

Efter at have undersøgt området kan politiet dog konkludere, at der ikke er hold i anmeldelsen, oplyser Syd- og Sønderjyllands vagtchef, Ivan Gohr Jensen.

- Det er en alvorlig sag at melde, at man har hørt et skud og set et gevær. Derfor har vi nu fået fat i anmelderen, og vi er ved at afhøre ham lige nu (tirsdag aften, red.). Han vil formentlig blive sigtet for misbrug af faresignaler, fordi vi har sendt en stor udrykning afsted. Det er en sigtelse, som i bund og grund minder om at indgive en falsk anmeldelse, siger han.