Outrup: Der var tirsdag måling med ATK -automatisk trafikkontrol - på Nymindegabvej syd for Outrup. Her er der er en strækning med hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Det var her, der blev målt.

Trafikken i retning mod Varde fik kontrolleret hastigheden.

Den hurtigste trafikant blev målt til 114 km/t. 27 kan vente et bødeforlæg, og to må oveni forvente at få et klip i kørekortet.