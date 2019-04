Majcykeltur begynder sidste dag i april

Ølgod: Tirsdag 30. april er man igen klar til første etape af Majcykelturen. Turen fortsætter de fire tirsdage i maj. Man kører som sædvanlig fra Østbækhjemmet på Industrivej i Ølgod, hvor man igen i år kan gøre brug af hjemmets udeområde. Tidspunktet er kl. 18.30-18.45. Første gang er der dog samlet start kl. 18.45.

Det koster fem kr. for børn og 10 kr. for voksne at deltage. Der er forskellig længde på turene, og der cykles i moderat tempo, så børn kan følge med. Der er gratis kaffe, te og småkager efter turen.

Alt efter vejrforholdene møder der cirka 100 cyklister op hver tirsdag. Efter hver tur trækkes der lod om gaver, som byens forretningen og handelsdrivende har været så venlige at sponsorere. Sidste aften trækkes der lod om en cykel sponsoreret af Fri Bike Shop og Majcykelturen. /EXP