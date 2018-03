Mads blev sat af e-sportshold på efterskole - nu har han fundet en ny

14-årige Mads fik først at vide, at han var optaget på en e-sportslinje, senere at han ikke var alligevel. Men nu er han optaget på en e-sportslinje efter at have været til samtale i Nordjylland.

Fåborg/Hals: Mads Vind Knudsen, 14 år, var meget skuffet, da han først fik et tilsagn om, at han var tilmeldt e-sportslinjen på en efterskole, men senere fik at vide, at der var sket en procedurefejl, så han alligevel ikke kunne starte på den utrolig eftertragtede linje i skoleåret 2018/2019. Han stod altså sent i efteråret uden alligevel at have en plads på en e-sportslinje. Men her i det tidlige forår glæder han sig.

- Mads er optaget e-sportslinjen på en efterskole, der åbner i Hals i næste skoleår, siger hans Mads' far, Kim Rahbek Knudsen.

Hals ligger ved Limfjordens udmunding øst for Aalborg.

Familien bor i Fåborg ved Varde, og Mads går i dette skoleår i 8. klasse på Agerbæk Skole.

- Mads var til en personlig samtale med forstanderen på den kommende efterskole i Hals. Herefter blev han optaget, siger Kim Rahbek Knudsen.