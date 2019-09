"Madklub med mandehørm": Mænd med livsstilssygdomme og ekstra kilo om livet kan lære at spise sundt

Varde: Mange mænd bærer rundt på en ekstra badering om livet, mens andre har livsstilssygdomme. Hvis man kan nikke genkendende til en af de to ting, er der mulighed for at deltage i FOF-Vest og Center for Sundhedsfremme i Vardes kursus "Madklub med mandehørm".

Her lærer deltagerne blandt andet at lave mad med magert kød, grøntsager, fuldkorn og bælgfrugter. Initiativet blev modtaget med stor begejstring i foråret, og derfor gentager arrangørerne nu succesen med to hold til efteråret.

- Tilbagemeldingen fra deltagerne var, at al maden var rigtig lækker, og at de tog det med hjem og har brugt det i deres hverdag. De spiser nu flere grøntsager og har fået flere ideer og mere mod på, hvordan de skal tilberede dem, siger underviser Camilla Strandbygaard.

Kurset finder sted på Lykkegårdsskolen mandag og onsdag fra kl. 17 til 19.45. Det ene hold starter 18. september, mens det andet begynder 23. september. Det koster penge at deltage, og tilmelding sker på 75 12 38 05.