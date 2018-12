Den 23. december delte Stop Spild Lokalt mad ud, som supermarkederne ikke fik solgt inden lukkedagene i julen.

Varde: Omkring 120 portioner blev det til, da Stop Spild Lokalt Varde delte overskudsmad ud søndag den 23. december fra Trivselshuset i Varde. Flere frivillige end de 20, der var brug for, havde meldt sig. - Det er overvældende, at så mange er interesserede i at bakke op om arbejdet i Stop Spild Lokalt Varde. Men jeg forstår det nu også godt, for hvem vil ikke gerne tilbringe sin lillejuleaften med at gøre noget meningsfuldt i selskab med lutter glade mennesker?, siger Christina Bonde, som er frivillig i Stop Spild Lokalt, i en pressemeddelelse. Uddelingen begyndte klokken 21.30, men allerede en time før begyndte folk at stå i kø, oplyser hun i pressemeddelelsen. Da det er mad, som supermarkederne ikke får solgt op til jul, ved de frivillige ikke på forhånd, hvad og hvor meget, de får ind til uddeling, og der var mindre mad end sidste år, så portionerne blev lidt mindre, men i Oksbøl havde lokalafdelingen fået så meget brød og mælk, at noget af det blev delt ud i Varde. I Stop Spild Lokalt er de opmærksomme på at overholde Fødevarestyrelsens retningslinjer, eksempelvis brydes kølekæden ikke, oplyser de.

Maria Pedersen, studerende fra Varde stod i kø en time.- Jeg synes, det er en super god ide. Som studerende har jeg ikke så mange penge, og derudover giver det også mening for mig at bekæmpe madspild. Jeg er medlem af flere grupper på Facebook med det formål. Her deler man mad, for eksempl hvis man har fået lavet for meget. Det sker også, at jeg selv laver en ekstra portion mad og lægger det op i gruppen, der er altid nogen, der gerne vil aftage det, siger hun i pressemeddelelsen. PR-foto: Stop Spild Lokalt

Jan Lund, Kibæk:- Jeg har ikke tidligere hentet overskudsmad fra Stop Spild Lokals uddelinger, men min kæreste tippede mig om det. Jeg synes, det er et godt initiativ. Helt perfekt at man sørger for, at maden ikke går til spilde og hjælper andre. Det gør ikke noget at man ikke ved, hvor meget man får, eller hvad man får med hjem. PR-foro: Stop Spild Lokalt

Der var både masser af brød og frugt til madposerne. PR-foto: Stop Spild Lokalt

Der er styr på mængderne. PR-foto: Stop Spild Lokalt