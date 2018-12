Made in Denmark

Der findes ingen andre steder i verden, der bliver produceret Vrøgum-Svarre vinduer, og det er der en særlig grund til.

- Alle vores ordrer er jo individuelle, og der vil simpelthen være for langt imellem produktion og salg, hvis vi havde produktionen andre steder. Derudover er vi rigtig glade for at kunne bruge lokale medarbejdere, og jeg føler, at de alle gør et rigtig godt stykke arbejde, fortæller Frans Vindbjerg, ejer og administrerende direktør i Vrøgum-Svarre.