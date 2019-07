Måske bliver Seawest aldrig udvidet - torskedumt?

For lidt tid siden valgte vi i byrådet, at sende en ansøgning ind til ministeriet for at få lov til at lave et nyt sommerhusområde.

I den forbindelse valgte vi ikke, at indsende ansøgning nummer to - som kunne have omfattet området lige over for Seawest. (Ses af sagsfremstillingen)

Der er ikke tvivl om, at den nye Investgruppe der ejer Seawest er klar på at udbygge med yderligere sommerhuse.

I planen denne gang var der ønske om almindelige sommerhuse, og derfor undres jeg endnu mere.

Jeg kan huske, at nogen ad åre har kæmpet netop for, at dette område ikke skulle blive a la Seawesthusene (som jeg intet har imod) - men er område for almindelige sommerhuse.

Nu hvor muligheden var tilstede, sagde vi nej.

Der må have været flertal for. Normalt er V progressive, her ville DF og vi (L) vel også have nikket og med As turistholdning - må der have været total flertal?

Så hvorfor stemte vi så egentlig ikke for en MULIGHED for udvidelse? Trist?

Torskedumt, for får vi nogensinde muligheden igen?