Mårhundebanden er klar til at skyde nummer 100

Den lokale mårhundebande forventer at nedlægge en to mårhunde i weekenden, hvorefter det samlede antal er 100 mårhunde.

- Vi satser på at nå 100 i weekenden, fortæller Jakob Arnbjerg fra Vesterbæk, der var med til at stifte mårhundebanden.

Jagt: Det er ikke mere end fire måneder siden, at otte lokale jagtforeninger i Varde Kommune etablerede en mårhundebande, som nu også har fået deltagelse af jagtforeningerne i Ølgod og Tistrup, hvorved de nu er ti jagtforeninger, der løser den opgave, som hverken Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund har kunnet løfte. For invasionen af mårhunden er grundlæggende ude af kontrol.

Banden har investeret i 40 fælder og to vildtkameraer for de penge, som de ti jagtforeninger har givet. I alt 30.000 kroner. Det rækker langt fra, hvis målet om i alt ti vildtkameraer skal indfries.

Kort over grave

Jakob Arnbjerg fortæller, at de den første sæson har gjort sig mange erfaringer. Antallet kan stadig skræmme ham.

- Det er meget specielt. Det er tegn på, hvor udbredt mårhunden er, siger Jakob Arnbjerg.

Uden de lokales øjne og ører er de blinde. Han roser folk for at kontakte dem, når de ser en mårhund i den nordøstlige del af Varde Kommune, hvor mårhundebanden har sit revir.

For at gøre deres indsats mere effektiv, indkalder de medlemmerne fra de ti jagtforeninger til et stormøde i slutningen af august. Det sker i Ansager og Omegns Jagtforenings klubhus på flugtskydningsbanen. Her vil mårhundebanden med hjælp fra de forhåbentlig mange fremmødte få lavet et kort over ræve- og grævlingegrave i området. Mårhunden flytter ind i gravene, hvor hvalpenes fødes.

- Det er et godt redskab til at tage dem tidligt. Så kan vi kontrollere gravene to gange om foråret. Det ville lette vores arbejde utroligt meget, siger Jakob Arnbjerg.

På mødet vil mårhundebanden også fortælle om sit arbejde.