Mårhundebanden: Osteforbud er en falliterklæring

Det er et kæmpe og meget tidskrævende arbejde at regulere bestanden af mårhunde. Og det sker næsten udelukkende af frivillige jægere, der ikke får en rød øre for at gøre samfundet en kæmpe tjeneste ved at bekæmpe mårhunden. Her Mårhundebanden Varde Øst, der brugte fire forgæves timer ved en rævegrav ved Alslev i december i fjor. Banden har på godt et år fjernet over 210 mårhunde i Varde Kommune. Arkivfoto: Henrik Reintoft