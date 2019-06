14. maj skulle byrådet have afgjort, om der kan bygges på grunden, hvor den gamle remise ligger. Det er der uenighed om internt i Venstre, hvor det særligt er muligheden for at bygge på det lille græsstykke ud til Venstre Landevej, der er forskellige holdninger til. Sagen blev ikk afgjort, fordi kommunen har fundet ud af, at Preben Friis-Hauge er inhabil, fordi han er i Vestbanens bestyrelse uden at være udpeget af byrådet. Derfor skal sagen behandles i udvalget igen. Foto: Henrik Reintoft