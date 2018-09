Målrettet hastighedskontrol kostede fire bilister et klip

Varde: Der var tirsdag målrettet hastighedskontrol på landevejene nord og øst for Varde. Fire bilister fik klip for at overtræde den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

En 30-årig mand fra Esbjerg blev klokken 12.50 målt til 118 km på Lundvej - hovedvej 12.

En 50-årig mand fra Skanderborg blev målt til 115 km klokken 13.25 - ligeledes på hovedvej 12, og lidt senere gik en 18-årig fra Tistrup i nettet samme sted - også med 115 km/t.

Klokken 14.19 blev en 28-årig mand standset i en varevogn på Ringkøbingvej i en varevogn med 115 km/t.