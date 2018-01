Målrettede indbrud: Villakvarter ribbet for dyre cykler

Varde: Der er ved en række indbrud i det sydlige Varde stjålet endog meget dyre cykler. Der er anmeldt tre indbrud på villavejen Hyldehaven natten til mandag, men en kender af kredsen af cykelentusiaster i Varde-området, cykelhandler Lars Storgaard, oplyser, at han har kendskab til flere målrettede indbrud end de, som aktuelt figurerer på politiets døgnrapport.

Lars Storgaard er indehaver af Vestergades Cykler i Varde.

- Jeg har i hvert fald kendskab til fem af mine kunder, som har haft indbrud på det seneste, siger Lars Storgaard.

Han siger, at det ifølge hans oplysninger først og fremmest er gået ud over området i det sydlige Varde. Han oplyser, at der i et enkelt tilfælde er stjålet to cykler, der tilsammen formentlig kommer over 160.000 kroner.

- Vi har kunder, som har fortalt, at det kun er de dyre cykler, de tager. De lader de billige stå, siger Lars Storgaard.