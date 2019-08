Mågekunst i fem meters højde er opkaldt efter mor

Måge opkaldt efter mor

Hans Beck Thomsen føler sig meget taknemmelig over familiens modtagelse i Henne. Derfor vil han med mågen gerne give noget tilbage.

- Jeg er så heldig, at andre henneboere og Varde Kommune også synes, at ideen er god, så projektet har kunnet realiseres. Og jeg er glad for den skulptur, Erik Heide har skabt. Der er ikke alene tale om et kunstværk, skulpturen rummer også en symbolik med mågen som symbol på frihed, styrke og evnen til at klare sig selv, siger han.

De egenskaber synes han kendetegner folk på Vestkysten, og måske i særdeleshed hans mor, Katrine.

Derfor skal mågen også opkaldes efter hende, fordi hun har haft en ikke uvæsentlig indflydelse på sommerhusområdet i Henne Strand, siger han.

Gennem en lang årrække har Hans Beck Thomsen været ven med billedhuggeren Erik Heide, så det var naturligt at spørge ham om at lave en skulptur til stranden, og efter et stykke tid sagde kunstneren ja til opgaven, som han hævder, bliver sin sidste.

Erik Heide er fyldt 85 år, og synes ikke længere, han har kræfter til store opgaver. Men mågen, udført i en søstærk metallegering, er klar til afsløring fredag den 13. september.