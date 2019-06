Motorbådene i Varde er store og dyre. Når nattelivet lukker på de lyse sommermorgener, så begås der hærværk mod bådene. Det har desværre været tendensen denne sommer.

Varde: I de seneste tre weekender er en række af lystbåde samt udflugtsbåden Æ Skiw ramt af hærværk på havnen i Varde. Værst var det i weekenden for en uge siden, da fem både fik fjernet fortøjningerne. Én af motorbådene drev cirka 500 meter ned ad åen, hvor den altså blev fundet. Heldigvis blev båden ikke beskadiget, og den beskadigede heller ikke andre både eller ting, da den drev herreløs med strømmen. Turbåden Æ Skiw blev også løsnet, så den kun hang i en ledning. De øvrige tre både var låst med wire og hængelås, så det på den måde ikke var nok at fjerne fortøjningerne. Skibene hang i låsen. I den båd, der drev, var der forsøg på at komme i maskinrummet, men et muligt forsøg på at få motoren i gang mislykkedes.

Vi har nu politianmeldt hærværket i de tre weekender. Dorit Frederiksen, kasserer, Varde Sejlklub

Dan Spangsbjerg fik sprayet pulver på den udvendige side af båden. Foto: Morten Nielsen

Hærværk mod ti både I denne weekend har cirka ti både været udsat for hærværk. Fra den ene båd er der stjålet en brandslukker - en pulverslukker - og den er tømt ud over siderne på en række både. Blandt andre har formanden for Varde Sejlklub, Dan Spangsberg, fået sin båd sprayet til med pulver. - Det kan vaskes af, siger Dan Spangsberg. Men det kræver noget knofedt. Fælles for hærværket mod ti både i weekenden er, at kistebænke og køleskabe er rodet igennem. Pudsigt nok lod man nogle øl stå, oplyser Dan Spangsberg, som fik åbnet køleskabet.

Svært at låse bådene I den første af tre weekender i træk blev cirka fire både gennemrodet. Her forsvandt også en pulverslukker, den blev dog ikke udløst. Hærværket gik også ud over Dorit Frederiksens båd. Hun er kasserer i Varde Sejlklub. Hun fik båden gennemrodet. - Nogle har lås ind til båden, men til cockpittet er der jo presenning, siger Dorit Frederiksen om hærværket mod lystbådene, som repræsenterer store værdier. Fælles for hærværket er, at det sker om tidligt om morgenen, når nattelivet i Varde så småt lukkes. Natten til søndag var en vagtmand med egen båd nede at bese havneområdet efter at have været på job på Owen Luft Kånsert i Nordenskov. - Klokken 01.30 var der ikke sket noget. Søndag morgen opdagede vi hærværket, siger Dorit Frederiksen.

Både ligger tæt på natteliv Bådene ligger nær Torvegadebroen, som igen er tæt på Vardes centrum med natteliv. - Vi har nu politianmeldt hærværket i de tre weekender samlet, siger Dorit Frederiksen. Desuden overvejer sejlklubben nu at sætte et vagtfirma på - ligesom medlemmerne hyppigere vil tage en tur ud i sommermorgenerne og kigge. Dan Spangsberg anfører, at der er mulighed for overvågning i bådene. - Vi håber selvfølgelig, at vi kan appellere til, at hærværket stopper, siger Dorit Frederiksen. Hun håber desuden, at politiets patruljer i nattelivet kommer til at omfatte bredderne at Varde Å, hvor den imponerende flåde af motorbåde på til og med 35 fod ligger.