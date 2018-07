Nybro: Søndag morgen klokken 8.23 blev Sydvestjysk Brandvæsen kaldt ud til en brand på Nybro Tørreri. Her var der gået ild i et lager med grøntpiller. Sydvestjysk Brandvæsen fik hurtigt kontrol over ilden, hvorfor skaderne er begrænsede.

Vagtchef Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser mandag, at et lydnedslag er årsagen til branden. Der er konstateret et hul i en tagplade, hvorefter gløderne fra tagkonstruktionen er drysset ned over og har antændt grøntpillerne. libra