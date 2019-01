Lunden må spare på en del af sin renovering

Annemette Ugelvig, der er leder på Lunden, håber at få et stort fælleskøkken her, hvor der skal laves mad til både beboere og medarbejdere. Der skal åbnes ind mod fællesrummet, så medarbejderne fremover spiser tæt på beboerne. Det fortalte hun, da JydskeVestkysten første gang skrev om den store renoveringsplan. Arkivfoto: John Randeris