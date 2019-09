Lukas Graham hovednavn på Owen Luft Kånsert

Årsagen til, at de allerede nu offentliggør hovednavnet, er, at det var sivet ud i musikbranchen.

- Det er stort for os, da jeg troede, det var passé, at han kom så små steder. Det viser, vi fortsat er interessante, siger Hans Jørgen Pedersen om musikfestivalen med 5.000 publikummer.

Savner Danmark

Lukas Graham fik sit store internationale gennembrud i 2016 med "7 years". Men en ting er de store scener i verden, noget andet er baghaven i Danmark.

- Efter at have spillet mange festivaler i udlandet kommer man til at savne at spille hjemme på de danske festivaler, hvor vi får lov at feste med de fans, som kender os allerbedst. Man kommer til at savne den "nede på jorden-hed", der kommer, når man spiller herhjemme. Jeg tror, det bliver en superfed homecoming-følelse, siger Lukas Forchhammer i en pressemeddelelse.

Bandet Lukas Graham består af Lukas Forchhammer, trommeslager Mark Falgren og bassist Magnus Larsson.

Om to til tre uger offentliggøres de andre musiknavne til Owen Luft Kånsert. Billetterne sættes til salg torsdag den 6. februar.