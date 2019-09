To medlemmer har været med hele vejen i en klub, som har bidraget til at rodfæste linedance i Danmark. Mød Lone og Lena her.

Ølgod: I disse dage har linedanceklubben Western Express med hjemsted i Ølgod eksisteret i 20 år. Der er to medlemmer, der for alvor har noget at fejre. Det er Lone Haugaard Pedersen, 49 år, og Lena Kristensen, 53 år. De har begge været med alle årene siden 1999.

Det blev søndag markeret i Kulturhuset i Ølgod, at Western Express har bidraget til at gøre linedance til en rodfæstet sport i Danmark. For 20 år siden var der masser af linedance- og squaredanceklubber, men ikke særlig mange har overlevet.

Således har Western Express da også medlemmer fra et stort område nu. Fra den sydlige del af Varde Kommune mod Esbjerg og op mod Herning og Ringkøbing - så stor en radius bor de nuværende cirka 55 medlemmer inden for.