Lokallisten ville gerne have haft en whistleblowerordning

Læserbrev: Kommunes medarbejdere kan benytte sig af samarbejdsordningerne, de såkaldte med-udvalg, og herigennem rejse forhold via tillidsmandssystemet over for ledelsen. Høringssvarene viser klart, at repræsentanterne for dette mener, at det er nok.

Men hvad nu, hvis medarbejdere i vores kommune ikke tør fremføre kritik, at de ikke tør fremhæve kritisable forhold af frygt for konsekvenser for dem selv - hvis det blev kendt og kom frem.

Som en politiker sagde sidste gang, vi behandlede sagen: "Tænk, hvis denne mulighed havde været eksisterende, da vi havde Tippen".

Ja og tænk, hvis der var en medarbejder, en leder eller en chef, der faktisk ikke fulgte gældende lovgivning med hensyn til sagsbehandlingen - inden for et område - og man som medarbejder gentagende gange havde påpeget dette uden resultat.

For os er der ikke tale om mistillid til medarbejderne - tværtimod.

En whistleblowerordning giver loyale medarbejdere en neutral kanal til at informere, hvis noget er galt. De fleste tilfælde af økonomisk kriminalitet eller alvorlige brud pa eksterne eller interne regler bliver først opdaget af kommunens egne ansatte.

Region Syddanmark har en sådan ordning - Justitsministeriet har en sådan.

Med hensyn til økonomi koster en sådan ordning cirka 30.000-50.000 kroner årligt, og disse penge findes via forhandlinger ved de kommende budgetforhandlinger - som er almindelig kutyme.