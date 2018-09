Lokallisten vil spare på decentral ledelse

Varde Kommune: Lokallisten ville gerne have sparet mere på administration end partierne i budgetforliget, og det skulle ske ved at skære på decentral ledelse. Gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen afviser, at det er i modstrid med Lokallistens valgløfter om at styrke det decentrale.

- Fordi man har en decentral struktur, er det ikke det samme, som at man skal have en stor, decentral ledelse, sagde han på et pressemøde mandag.

Flertallet ser dog anderledes på det. I forligsteksten står: "Forligspartierne konstaterer dog samtidigt, at en kommune som Varde med sine store afstande vil have relativt mere decentral ledelse, ligesom Ledelseskommissionen i sin rapport også gør opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor mange medarbejdere man kan være leder for."

Det er dog besluttet, at direktionen skal lave en kortlægning af, om nogle af de decentrale lederstillinger kan laves om til almindelige medarbejderstillinger.