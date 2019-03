Henrik Vej Kastrupsen (L) støtter at få lavet et områdefornyelsesprogram til 75 millioner kroner, men det er ikke det samme, som at han vil godkende alle projekter efterfølgende. 11,5 millioner til området ved åen er han med på.

Varde: Lokallisten stemte for at lave et byfornyelsesprogram til 75 millioner kroner i Varde by til seneste økonomiudvalgsmøde. Listen forventes også at stemme for det i byrådssalen tirsdag aften.

Fornyelsesprogrammet består af en række projekter. Ideen i at skrive projekterne ind i et samlet program er, at det så giver adgang til at låne.

Politikerne har understreget, at selvom programmet bliver lavet, så har de ikke bundet sig til at føre projekterne ud i livet. Det er dog tidligere besluttet at bruge 15 millioner kroner på at bygge et teaterhus i Varde, og på økonomiudvalgsmødet blev det også besluttet at bruge 11,5 millioner kroner på området ved åen, hvis Realdania vil give 10 millioner kroner.

- Det er et projekt, som vi har bakket op om, siger gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen (L).