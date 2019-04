Lokallisten: Oplagt at sætte den gamle omfartsvej i spil ved Blåvand - nu da militæret skal have mere plads

Læserbrev: Det er forståeligt, at de borgere, der bor fast i Blåvand, har holdninger, for fakta er, at området besøges af rigtig mange turister, og det giver øget trafik.

På grund af den måde, infrastrukturen er tilrettelagt på i dag, er der mange, der bruger hovedgaden. Både når de skal hente/aflevere deres nøgler, til vandet og en tur til fyret.

Der er kommet mange gode forslag til andre vejføringer, og måske skulle vi genoverveje den vej langs området, som militæret i sin tid ikke var med på. Tiden er en anden nu, og militæret har brug for mere areal til deres øvelser end tidligere, og derfor kan "omfartsvejen" være aktuel.

Set i helikopteren må vi erkende, at blandt andet Blåvand i den grad spytter mange penge i kommunekassen på grund af den enorme mængde turister, overnatninger, grundskyld med videre.

Derfor er det helt på sin plads, at vi som kommune tager hånd om infrastrukturen - for os er det logisk, at når vi ser på nye projekter, må vi samtidig pege på, hvordan vi løser et eventuelt problem med infrastrukturen i det pågældende område.

De tiltag, der er taget nu, må vi se, hvordan virker - og vi er klar til yderligere tiltag.

Jeg håber på, at borgerforeningen med flere i området genindsender de gode forslag til forbedringer af infrastrukturen - da flere af tiltagene er gode og forholdsvis lette at gå til.