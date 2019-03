Lokallisten: Når en mand er syg, så skal man tage hensyn

Borgmestre er spændt for

Er det politik, der gør folk syge?

- Det tror jeg godt, det kan være. At være borgmester især kræver, at du kan have utroligt mange bolde i luften på en gang. Og så er det også konfliktfyldt. Når jeg kigger på borgmestrene specielt, så er de godt nok spændt for. Man bliver helt forpustet, når man ser Erik Buhls kalender.

I har udfordret Venstre og skabt konflikter. Har du så dårlig samvittighed nu?

- Nej. Jeg oplever, at Erik tager det alvorligt, når han bliver udfordret. Tidligere var der jo ikke nogen, stort set, der udfordrede Venstre, og det tror jeg heller ikke er sundt.