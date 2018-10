Lokale vandt landsdækkende vanddyst

Blaavandshuk/Nørrenebel: Den første søndag i oktober blev der for 29. år afholdt "Den Store Svømmedag", hvor to lokale hold gjorde sig pænt bemærket i den landsdækkende begivenhed, hvor i alt 37 svømmehaller og svømmeklubber deltog.

Den Store Svømmedag er for børn, unge og ældre. Det er både for dem, som normalt færdes i en svømmehal, men det er samtidig også et arrangement, der har til hensigt at få borgere, der normalt ikke benytter de lokale svømmehalsfaciliteter, til at kigge forbi og tage en dukkert i bassinet.

I kategorien "Flest deltagere i vandet i forhold til indbyggertal" blev Team Blaabjerg i Form og Fritid, Nørre Nebel, nummer et, og vandt dermed førstepræmien på 5.000 kroner. I kategorien "Flest deltagere i vandet" blev holdet nummer tre med 484 deltagere. Holdet vandt dermed 2.000 kroner oveni hatten.

I kategorien "flest svømmede meter" blev Blåvandshuk Svømmeklub og Sportspark Blaavandshuk vinder med 507.300 meter og vandt dermed 5.000 kroner.