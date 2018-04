Lokale restauratører: Hvis madhus vil konkurrere, så må kommuner sælge deres andel

En række kommuner ejer en andel af Det Danske Madhus' datterselskaber, men det er forkert, når madhuset vil konkurrere på markedet for mad ud af huset. Det mener tre lokale erhvervsdrivende. Politiker er uenig.

Varde Kommune: Det er forkert, at kommuner indirekte bliver konkurrenter for firmaer, der leverer mad ud af huset. Det mener Kristian Rossau fra Agerbæk Hotel, John Nowak fra Hotel Arnbjerg i Varde og Poul Verner Christensen, der er formand for Årre Invest, der ejer Aarre Kro. Reaktionen kommer, efter Det Danske Madhus har meldt ud, at firmaet nu leverer færdigmad til døren i hele landet. Det Danske Madhus er et privat firma, men har under sig en række datterselskaber, hvor forskellige kommuner har en aktiepost. Datterselskaberne har leveret ældremad til både hjemmeboende og plejecentre, men er altså nu begyndt at levere færdigmad til flere typer kunder. - Det her er totalt konkurrenceforvridende med kommunal støtte. Det kan vi simpelthen ikke leve med, siger Poul Verner Christensen. Tina Agergaard Hansen (DF) er formand for social og sundhed i Varde Kommune. Hun er også bestyrelsesmedlem i Det Danske Madhus Varde, fordi Varde Kommune ejer 40 procent af dette datterselskab. - Jeg kan ikke forstå, de føler sig truet på deres eksistens, siger hun. Hun påpeger, at markedet for ældremad til gengæld er blevet åbnet i Varde Kommune, så alle får samme støtte, hvis de leverer ældremad.

Opgavetyveri? Regeringen er gået til kamp mod det, der kaldes opgavetyveri, hvor offentlige virksomheder udfører opgaver, som private kunne have stået for.Der er lavet et udspil, der hedder "Fair og lige konkurrence", og det er meningen, at der skal komme nye regler på området.



Umiddelbart får udspillet dog ingen konsekvenser for Det Danske Madhus. I udspillet bliver der peget på uhensigtsmæssig konkurrence fra eksempelvis styrelser, kommunale biblioteker og selvejende organisationer. Der er ingen steder, hvor der bliver peget på virksomheder, hvor det offentlige ejer et mindretal af aktierne.

Kommuner må sælge andel Kristian Rossau fra Agerbæk Hotel synes på sin vis, at det er fornuftigt, at Det Danske Madhus udnytter sin distribution og sine store køkkener til at bevæge sig ud på et nyt marked. Han finder det dog forkert, at kommuner er indblandet i forretningen. - Det skulle de have bremset, siger han, der opfordrer kommunerne til at trække sig ud af selskabet, hvis det fortsat vil sælge mad til alle.