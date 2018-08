Varde: Landstræner Mads Bødker har udtaget hele seks unge licensryttere fra Varde Cykelklub til ungdoms-EM i mountainbike, MTB, der køres i Pila i Norditalien i uge 35.

I og med omgivelserne bruges til skisport om vinteren, er det et særdeles krævende terræn og ruter, der venter de lokale ryttere. Mesterskabet er for ryttere, der kører i U15 (årgang 2004/2005) og U17 (årgang 2002/2003).

Varderytterne er en del af en licenstrup i Varde Cykelklub, der består af cirka 12 ryttere, der alle træner målrettet. Truppen blev oprettet for omkring tre år siden for at skabe gode og trygge rammer for klubbens MTB-talenter.

Der trænes efter et fast program, hvor der året rundt indgår cykling, løb og styrketræning. Og det er altså den satsning, der nu begynder at bære frugt.

Efterårssæson er netop startet i cykelklubben. Eneste krav for at begynde er, at man er mindst ni år og har en cykelhjelm samt en mountainbike, der mekanisk er i god stand.