Lokalbrugsen i Tinghøj er lukningstruet - borgermøde torsdag

Torsdag aften er der borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus. Spørgsmålet er, om byen også skal have en brugs efter påske?

Tinghøj: Lokalbrugsen i Tinghøj har skrantet i flere år. To unge uddelere har været i brugsen i kort tid og har kæmpet for at vende udviklingen, men nu går den ikke længere.

- Spørgsmålet er, som vi har skrevet i indkaldelsen til borgermødet, om brugsen skal åbne efter påske. Når likviditeten er brugt, kan vi ikke køre længere, så det er helt op til borgerne, siger Annelise Jessen.

Hun har været formand for den selvstændige lokalbrugs i otte år, og hun står sammen med uddeler Anita Newton bag indkaldelsen til borgermøde. Herefter ophører deres samarbejde, for Anita Newton bliver fra februar ny uddeler i Dagli'Brugsen i Sig.

- Jeg har fået muligheden for at få en større butik, både i kvadratmeter og i omsætning, siger uddeleren om sin beslutning.

Den kommer efter kun 11 måneder i Tinghøj. I hendes sted har LokalBrugsen ansat en ny uddeler, Michael Zink, der begynder den 22. januar. Anita Newton ønsker ikke at kommentere på det svigtende salg.

På indkaldelsen til borgermødet står, at lokalbrugsen lige nu har et underskud på 5.500 kroner om ugen. Den situation gør brugsens fremtid usikker.

- Vi har skrevet sms'er til folk, og vi har skrevet om det i vores lokalblad, for at få kunderne til at handle lokalt, siger Annelise Jessen.