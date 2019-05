Lokal feriemastodont køber det historiske Strandhotellet i Vejers

Vejers/Blåvand: Den har alt og mere til. Det historiske Strandhotellet i Vejers fra 1926, som staten via sit ejendomsselskab Freja Ejendomme satte til salg for 12 millioner kroner sidste forår. Interessen har været enorm fra både ind og udland for at sikre sig den historiske perle, der kun ligger godt 100 meter fra Vesterhavet og en af landets bedste strande.

Men Strandhotellet vil i fremtiden forsat drives af lokale kræfter, da det er familien Slaikjær fra Hvidbjerg Strand Feriepark i Blåvand, som har købt hotellet. En lokal og meget succesfuld feriemastodont med 300 ansatte og landets eneste seks-stjernede ferieresort.

Direktør Steen Slaikjær fortæller, at de ret sent kom på banen. Faktisk først for en måned siden.

- Da Strandhotellet kom til salg, kiggede vi på hinanden og tænkte, at en stor international kæde kunne træde til. Det kunne være sundt med en international operatør, siger Steen Slaikjær, der ikke kan oplyse prisen.

Men som projektleder Peter Larsson fra Freja Ejendomme tidligere har sagt:

- For de store aktører, så er det for lille, mens det for de små er for stort.

En international hotelkæde havde dog vist sin interesse, hvis nogen ville bygge et hotel.