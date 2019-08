Løsladt tyv bragede ind til ægtepar: Han blev anholdt otte minutter senere

Varde: En 72-årig mand og hans kone var hjemme i villaen på Lunddalsvej i Varde, da en tyv i bogstaveligste forstand bragede ind ad et åbent vindue. Tyven væltede nemlig en potteplante, da han klatrede ind i huset.

Selv om beboerne straks opdagede indbruddet, så lykkedes det for tyven at stikke af med en mobiltelefon og et ur.

Ægteparret observerede, at tyven kørte væk på en ældre herrecykel fra villaen. De anmeldte hændelsen mandag klokken 15.48. Otte minutter senere blev tyven anholdt af en kvik politipatrulje.

Det drejer sig om en 22-årig mand, som blev løsladt den 12. august - altså syv dage tidligere. Han har en række indbrud i Varde-området på samvittigheden ifølge hans seneste dom.

Cyklen, han kørte på, var stjålet ved et indbrud, også på Lunddalsvej i Varde. Manden havde 13 piller gemt i sokkerne, og disse betyder, at han desuden sigtes for at have brudt loven om euforiserende stoffer.

Den netop løsladte mand bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør med et politikrav om en fornyet fængsling.