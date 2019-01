Horne: Det er ikke sæson for kunstvanding, men... En lodsejer fra Lervadvej ved Horne nord for Varde har anmeldt, at et vandingsanlæg er stjålet. Lodsejeren har netop anmeldt tyveriet.

Det fremgår ikke på politiets døgnrapport, hvorfor tyveriet af vandingsanlægget først er anmeldt fire måneder efter.