Livsnydernes nye paradis ligger ved Henne Strand

Og netop det intime ved at være sig selv og samtidig være en del af noget større, er selve grundtanken bag Henne Strands Campings nyeste satsning. Den firestjernede campingplads opfører tre cirkelformede luksushuse med navnet Lærkerede, der er klar til de første gæster den 1. maj. Huse hvor der er lagt stor vægt på at tilfredsstille hedonisten. De er til livsnyderen, der både har sin egen sauna, eget spa og både en inde- og udepejs. Et hus som kun er for to personer.

Henne Strand Camping har 263 pladser og har åbent hele året.Derudover er der 12 moderniserede hytter, 3 dobbeltværelser, 6 udlejningscampingvogne, 3 Natursuiter og et feriehus for Familier med Kræftramte Børn. De nye huse - Lærkerede - koster 1.485 kroner per døgn i højsæsonen. Forår og efterår koster de 895 kroner per døgn.

Efterspørgsel på luksus

De tre nye luksushuse er en del af et større projekt med flere luksushuse til henholdsvis fire og seks personer og med navne som Falkerede og Ørnerede.

For ægteparret er det ikke en satsning. Det er ganske enkelt for at følge med efterspørgslen på lækker luksus og personlig forkælelse. Og bortset fra højsæsonen så kan Lærkereden bookes for et enkelt døgn. Blandt andet til mange med en gastronomisk gane, der har været i himmelen på den nærliggende Henne Kirkeby Kro med to Michelin-stjerner. Og til fugle- og naturfolket der har besøgt fuglenes Filsø - Danmarks sjettestørste sø.

I fjor investerede de i tre Natursuiter fra Anneberg Limtræ. Det er luksushytter beregnet til to personer. Og det har været en succes uden lige. De første ti uger var de booket hver eneste dag.