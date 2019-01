Livsfarlig 20-årig i trafikken: Han bragede over hovedvej og ind på gårdsplads

Agerbæk: En 20-årig mand fra Holsted udsatte andre og sig selv for stor fare ved hasarderet kørsel tirsdag aften. Han kom kørende ad Hellevej mod vest med så stor hastighed, at han ikke var i stand til at overholde sin ubetingede vigepligt.

Han røg over den befærdede hovedvej 30, Tingvejen, mellem Esbjerg og Billund/Horsens. Han ramte et vejskilt, en stensætning og fortsatte 20 meter ind på en gårdsplads på den anden side af Tingvejen.

Politikommissær Ole Hillerup bemærker, at det var heldigt, at manden ikke stødte ind i nogen, da han uden kontrol over bilen kørte over den befærdede hovedvej.

- Der var betragtelig materiel skade, siger Ole Hillerup.

Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer desuden, at der var stor fart på bilen.

Til gengæld slap bilisten uskadt fra hændelsen.

Der blev fundet 1,5 gram amfetamin i bilen, og den 20-årige mand fra Holsted er sigtet for at køre påvirket af euforiserende stoffer.

Krydset Hellevej/Tingvejen ligger i åbent land i nærheden af Agerbæk. Hændelsen er noteret klokken 20.08 tirsdag på politiets døgnrapport.