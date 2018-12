Livet går sin gang på Lunden i Varde

At kunne gå og spise tager de fleste af os for givet, men hverdagen ser helt anderledes ud for beboerne på bo- og rehabiliteringscenter Lunden på Lundbo 1 i Varde, der alle har en hjerneskade pådraget ved sygdom eller ulykke.

Shelter

Lunden har snart 50års jubilæum, hvilket fejres til næste år, når stedet er ny-renoveret. Der er blandt andet planer om et shelter for Lundens beboere i skoven, der grænser op til pleje- og rehabiliteringscentret.

- Her skal blandt andet ekstraordinært være en lift, der kan gøre det nemmere at sove i et shelter for handicappede, og det er også meningen at vores beboere skal have mulighed for at opholde sig i et shelter med pårørende - familie og børn, siger Birgitte Vestergård.