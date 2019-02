Liveblog: Får Henne Kirkeby Kro sin tredje Michelin-stjerne? - Følg med her

Meget er på spil for landets bedste restauranter, når de nordiske Michelin-stjerner i aften bliver uddelt. Aarhus er vært for årets uddeling, og du kan følge med live lige her.

Michelin: En masse køkkenchefer og restaurantindehavere er formentlig godt spændte mandag aften, hvor det bliver offentliggjort, hvem der bliver en del af den nordiske Michelin-guide.

Siden 2015 har restauranter udenfor Københavnsområdet også været i spil, og sidste år var 26 danske restauranter at finde i den prestigefyldte guide, hvor vejlensiske MeMu var blandt nyhederne.

Derudover kunne blandt andre Ti Trin Ned i Fredericia og Frederikshøj, Substans, Gastronomé og Domestic i Aarhus glæde sig over én stjerne, mens Henne Kirkeby Kro nordvest for Varde igen fik to stjerner. Til gengæld var der ingen gevinst for de fynske restauranter sidste år.

Hvem kan juble i år? Og hvem bliver skuffede? Følg med i uddelingen i livebloggen herunder.