Live-tv: Hvem får flest personlige stemmer i Varde Kommune?

Varde: Fra klokken 11.15 torsdag sender JydskeVestkysten live fra Varde Fritidscenter, hvor de personlige stemmer til Folketinget fra kommunens 23 valgsteder tælles op.

Antallet er personlige stemmer kan være meget afgørende for Claus Christensens (V), Marie Krarups (DF) og Steen Holm Iversens (LA) muligheder for at blive valgt til Folketinget. Alle tre er opstillet i Vardekredsen.

Vi ser også efter, hvordan Christian Rabjerg Madsen (S) klarer sig i sin gamle hjemstavnskommune.