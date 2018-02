Live-tv: Følg det sidste afgørende slag om Hafnia-grunden

Baggrund

Hafnia-grunden har sit navn efter Hafnia Konserves A/S, som solgte grunden den 1. november 1968 til staten. Baggrunden for statens køb var den stigende turisme i Blåvand, hvor der ofte var p-kaos ved Hvidbjerg Strand. Der blev derfor lavet en kæmpe p-plads på Hafnia-grunden med adgang ned til Blåvand Strand.

Selv samme grund ønsker et flertal i Folketinget, at staten sælger, så der kan bygges op til 50 hotelhuse på 8,5 meters højde for at skabe vækst i kystområdet.

Det er den mulighed, som et flertal i Varde Byråd griber, hvorfor der et lavet både et kommuneplantillæg og lokalplan. Det er Naturstyrelsen, der ejer grunden.

Ejerne af Hvidbjerg Strand Feriepark har udtrykt ønske om at stå bag projektet på Hafnia-grunden.