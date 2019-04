Live-debat onsdag kl. 17.00: Kokasser, klima, kødannelse og kystbyggerier til debat

Marie Krarup (DF) er den eneste af kandidaterne, der her før valget har en plads i Folketinget. Her ses hun ved Varde Kaserne. Arkivfoto: Morten Nielsen

Onsdag klokken 17 sender JydskeVestkysten Varde live-tv fra en valgdebat. Alle er velkommen til at bidrage med spørgsmål.

Varde: Onsdag klokken 17 har du mulighed for at se et valgmøde fra dit skrivebord eller fra sofaen derhjemme. JydskeVestkysten har nemlig arrangeret en debat fra redaktionslokalerne i Varde, som bliver sendt live på jv.dk/varde. I øjeblikket ser det ud til, at der vil være deltagelse af kandidater fra alle 12 opstillingsberettigede partier. Vi sender live helt frem til klokken 18.30, så alle kandidaterne får mulighed for at komme til orde.

Fire emner Debatten vil være i fire runder, der handler om følgende emner: Kystturisme: Det store kystprojekt i Blåvand har givet meget lokal debat. Skal der bygges mere ved kysten? Skal vi have flere turister? Hvor meget skal kysten og naturen omkring kysten beskyttes? Infrastruktur: Debatten skal blandt andet handle om de 400 millioner kroner, der skal bruges på en udvidelse af Hovedvej 11 mellem Varde og Korskro eller en helt ny vej til Esbjerg. Klima og landbrug: Varde Kommune er en af landets helt store ko-kommuner, og det er stadig et meget vigtigt erhverv lokalt. Samtidig bliver køerne i disse år udskældt for at være store klimasyndere. Østeuropæisk arbejdskraft: Varde Kommune er en af de kommuner, hvor der efterhånden bor rigtig mange østeuropæere, der arbejder i blandt andet landbrug og på fabrikker. Er det en god eller dårlig udvikling? Hvilke fordele og udfordringer giver det?

Stil dit spørgsmål Der er mulighed for, at du kan stille dit spørgsmål til politikerne. Det kan du gøre ved at skrive en mail til journalist Benny Baagø på mail beb@jv.dk. Spørgsmålet skal helst være inden for de fire overordnede emner. De 12 kandidater i debatten er: Merete Mogensen (KD), Claus Christensen (V), Jonna Buch Andersen (R), Niels Ole Beck (S), Steen Holm Iversen (LA), Kim Durup (Klaus Riskær Pedersen), Edvard Korsbæk (AL), Helene Appel (EL), Niels Flemming Hansen (K), Marie Krarup (DF), Gunner Poulsen (SF) og Morten Filipsen (NB).