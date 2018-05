Litauere anholdt: Tre paller fyldt med tyvekoster

Varde: Klokken 3 natten til fredag så en kvinde to mænd på Stausvej i Varde. Hun vurderede, at de var i gang med at stjæle en bil, og derfor råbte hun dem an. De forsvandt derefter fra stedet ad Frisvadvej og op mod Kvickly. Det viste sig at være begyndelsen på en god sag for politiet.

De blev nemlig tilkaldt, og ved hjælp af et godt signalement af de to mænd samt retningen, de var gået i, fik politiet fat på dem ved en udlejningsbil og kunne anholde dem. Det viste sig at være to litauere, og da politiet havde mistanke om, at de havde til hensigt at stjæle, blev deres bil ransaget.

Mistanken viste sig at holde. Der var adskillige tyvekoster i bilen. Det meste var batteridrevet håndværktøj.