- Jeg har ikke problemer med, at kunderne har svigtet. Jeg deler min tid mellem at lave fodpleje her og så Hjerting Badehotel.

Naboen lukkede

Med butikken mener hun den nærbutik i Fåborg, som måtte dreje nøglen for over seks år siden. Fodplejen er nærmeste nabo til den nu lukkede butik, der ikke kunne løbe rundt og måtte lukke efter adskillige redningsaktioner iværksat af lokalbefolkningen.

Lis Hedegaard Larsen lægger ikke skjul på, at hun ser frem til at blive en del af Helle Hallen, hvor der er flere mennesker. I øvrigt ligger idrætsanlægget Helle Hallen meget tæt på Fåborg, hvilket betyder, at der ikke er store ændringer i transporttiden for kunderne.

Siden købmandsbutikken lukkede, har tankstationen og skiltet med fodpleje været markante i centrum af Fåborg.

Byen rummer også en kro, en kirke og nogle håndværksvirksomheder, som bruger den tidligere Spar-butik som udstillingslokale. Spar-butikken blev grundlagt på et borgerinitiativ, da brugsen lukkede i 2002. Den fik altså ti år at leve i.