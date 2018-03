Lions tulipaner for 51.000 kroner

Varde: Virksomhederne i den del af Varde Kommune, som Lions Varde dækker (det er Varde kommune minus den tidligere Ølgod kommune), bakkede flot op om aktiviteten mod misbrug, som Lions Varde gennemførte i uge 12. - Vi har solgt 615 buketter, hvilket er lidt mindre end i 2017. Da flere virksomheder imidlertid har valgt at donere et beløb uden at modtage tulipaner, er overskuddet cirka det samme som i 2017 - nemlig 51.000 kroner, fortæller Per Jespersgaard, som er ansvarlig for klubbens Tulipanaktivitet i en pressemeddelelse.

- Overskuddet er øremærket vort misbrugsforebyggende arbejde i Varde Kommune, bl.a. til en fortsættelse af projekt Du vælger selv for 7. klasserne. Det gennemføres igen i foråret 2019 i samarbejde med Lions Ølgod, skolerne, Ungdomsskolen og SSP, Center for Sundhedsfremme og forhåbentlig Campus Varde. Overskuddet giver endvidere mulighed for igen i sommeren 2019 at udsende to unge mellem 17 og 21 år på Lions Ungdomsudveksling et sted i Europa, siger Steen Lerche Hansen, der er præsident for Lions Varde.