Varde: Fredag middag måtte ejer af Lingeri Huset i Varde, Lisa Larsen, med et tungt hjerte sætte et skilt i vinduet med teksten "lukket".

I dag, mandag, har hun med stor beklagelse indgivet konkursbegæring.

- Jeg har forsøgt alt for at redde min lille butik. Men det er desværre ikke lykkedes, fortæller Lisa og fortsætter:

- Jeg skylder mine forretningsforbindelser og mange loyale kunder en forklaring. Da jeg tilbage i 2013 åbnede Lingeri Huset, investerede nære familiemedlemmer et stort beløb i forretningen. Det er de penge, de nu gør krav på at få tilbage. Beløbet er så stort, at jeg ikke selv har mulighed for at finde de penge, der skal til for at drive forretningen videre, da beløbet skulle tilbagebetales indenfor 10 dage. Jeg har været ved advokater, revisorer og banken. Desværre var der ingen anden løsning end at dreje nøglen. Det er jeg rigtig ked af, fortæller Lisa Larsen, der endnu ikke ved, hvordan forretningen i Kræmmergade vil blive afviklet.

- Ifølge loven kan tilgodebeviser og gavekort beklageligvis ikke indfries, når man går konkurs. Det er jeg rigtig ked af, men at jeg måtte lukke forretningen kom som et lige så stort et chok for mig som for mine kunder, understreger Lisa Larsen.

Egentlig ville hun helst have undgået at informere om de familiære omstændigheder, men omvendt er det vigtigt for hende at fortælle kunderne, hvordan tingene hænger sammen.