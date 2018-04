Linda og Michael fra Oksbøl kom til konkurrence i turisme

Blåvand/Ho: De havde øvet hjemme i stuen med stopur mange gange, så torsdag sad Lindas og Michael Lauridsens præsentation i skabet, da de i løbet af otte minutter skulle fremlægge en idé til udvikling af deres virksomhed, Junglefun, for et dommerpanel.

Turismevirksomheder fra hele Danmark dyster om penge, men først og fremmest sparring til at udvikle nye ideer.De ideer, dommerne vælger ud, vil blive sat sammen tre og tre efter egenskaber til at hjælpe hinanden med at udvikle hver sin særlige idé. Desuden vil der blive tilknyttet eksperthjælp og ydet op til 350.000 kroner i finansiel hjælp. Audition i Tirpitz torsdag var den første. I næste uge er der audition i Ree Park i Ebeltoft tirsdag og i Musikkens Hus i Aalborg onsdag. Ugen efter igen er der 2. maj i Experimentarium i København og den 4. maj på Møn. Virksomheder fra hele Danmark kan deltage ved alle auditions. De kan også møde op uden tilmelding. Ved TourismX torsdag i Tirpitz deltog 12 turismeaktører. Én fra Varde Kommune.

Ideen, ægteparret havde med til dommerpanelet, var en visuel udvidelse af Junglefun. Augmentet reality er det nye ord for at blande virkelighed med computeranimationer, og det er noget af den stil, familien arbejder med. Uden i øvrigt at sige for meget, for ideen skal ikke snuppes af andre.

Et af de helt centrale punkter for den familiedrevne klatrepark i Oksbøls industrikvarter er netop at blive kendt og at trække folk ind.

- Uanset om vi vinder eller ej, så er det også bare vigtigt for os, at vi kommer ud, så andre ved, at vi er her. Vi suger til os, siger Linda Lauridsen.

- Dommerne roste os for, at vi rammer to af de hovedgrupper, der mangler aktiviteter til. De unge, og turisterne, der kommer til området om vinteren, siger Linda Lauridsen.

- Hvis vi kommer videre og får hjælp til at udvikle ideen, skal vi forvente selv at lægge op mod 900 timer i projektet. Derfor har det været vigtigt for os, at vores idé er en videreudvikling af vores kerneprodukt og ikke noget helt nyt. For så ville vi ikke både kunne arbejde på ideen og drive parken samtidig, og det skal vi jo, siger Michael Lauridsen.

Illusion i industrikvarteret

Klatreparken er indenfor. Mens der er mange klatreparker i Danmark, er der kun to under tag, og ud over at gøre klatring mulig hele året giver det den fordel, som Junglefun nu vil udvikle yderligere, at det lukkede rum kan bruges til at skabe en illusion af at være et andet sted.

I forvejen er der i klatreparken i Oksbøl avanceret lys og lyd, så det føles som at være i junglen. I løbet af de tre timer, gæsterne løser billet til at klatre, når de således både at opleve morgen, middag, aften og nat i junglen på næsten realistisk vis. Kommer augmentet reality oven i, bliver det formodentlig helt som at være der selv.