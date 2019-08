Linda fra Varde viste sine bagerevner frem foran Vladimir Putin

Tirsdag aften blev der afholdt præmieoverrækkelse og afslutningsceremoni ved WorldSkills 2019 i den russiske by Kazan, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune har været repræsenteret ved to unge håndværkertalenter.

Sidstnævnte har imidlertid god grund til at skyde brystet frem, for den dygtige murerlærling blev ved afslutningsceremonien tirsdag aften hædret med en såkaldt 'Medaillon of Excellence' - en medalje, som gives til håndværkertalenter, der under WorldSkills 2019 har opnået et højt antal point; uden dog at komme på podiet.

I den russiske by ved Volga-floden har lærlingen fra Hvide Sande Bageri og murerlærlingen fra HNN Byggefirma i Videbæk ydet deres bedste inden for deres respektive håndværk, men en placering i top-tre blev det dog ikke til for hverken Linda eller Nikolaj.

Hvide Sande/Videbæk/Rusland: Det er med æren i behold, at 21-årige Linda Katrine Holst Kjeldsen og den et år yngre Nikolaj Skydsgaard Hansen nu gør sig klar til at rejse hjem fra WorldSkills 2019 i Kazan.

Putin var blandt talerne

Det er første gang i mange år, at et dansk håndværker-landshold vender hjem fra et VM eller et EM uden en eneste placering i top-tre, og det kalder på nye initiativer, siger SkillsDenmarks formand, Jesper Juul Sørensen:

- De unge mennesker har gjort en kæmpe indsats både før og under konkurrencerne. Når det alligevel ikke var nok til at få medaljer, siger det os, at vi skal sætte det som et selvstændigt mål at finde ud af, hvad der karakteriser medaljevinderene i 2019, så det kan lære os, hvad der skal til for, at de danske deltagere kan træde det sidste skridt op på medaljeskamlen. Vi må sætte gang i en indsats, der skaffer mere tid og flere midler til træning af vores VM og EM-deltagere, siger Jesper Juul Sørensen og tilføjer:

- Vi kan konstatere, at især VM-medaljer er blevet dyrere, og at vi i stigende grad er oppe mod nationer, der bruger væsentligt flere ressourcer på træning. Vi har en bred trup i vores landshold med masser af talent, men vi bliver nødt til nu at forske i, hvad der mere skal til.

De 14 danske WorldSkills-deltagere fik sig en unik oplevelse at rejse hjem på, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, tirsdag aften var blandt talerne på det prægtige stadion i Kazan.