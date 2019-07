Lille by med tilbagegang: Sascha på 15 vil vende hjem, når hun har en videregående uddannelse

Ølgod: Det kan godt være, at tendensen er, at verdens befolkning flytter mod de store byer. Når man ser på befolkningsudviklingen i Ølgod, kunne man få det indtryk, at der er noget om det. Indbyggertallet er nemlig faldet med 161 indbyggere til 3860 i løbet af de seneste ti år.

Men tro nu ikke, at alle unge vil væk. Sascha Kampmann er 15 år og kommer fra området lidt øst for Ølgod. Hun gik i Lindbjerg Skole, inden til den lukkede som kommuneskole i 2012. Derpå har hun gået i folkeskole i Ølgod.

- Det bedste ved Ølgod er, at der er mange kendte ansigter, siger Sascha, som kender mange. Det giver tryghed.

- Jeg vil på gymnasiet efter 10. klasse, og jeg vil tage en videregående uddannelse, siger Sascha Kampmann.

Men hun kunne meget godt tænke sig at komme tilbage til Ølgod. Hun vurderer, at hun rejser tilbage, for hun kan lide at bo her.

Hun har godt hørt, at folketallet går tilbage i byen, men har ikke selv bemærket det.

Sascha arbejder i Fakta som ungarbejder, og der er mange kunder lørdag før middag - til tider lang kø. Det er selvsagt umuligt at mærke tilbagegangen i indbyggertal, når man er en travl kassedame.