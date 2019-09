Lille Laust legede landmand

Betydning af de 4 "h'er"

Hånd. Hoved. Hjerte. Helbred. Det er hvad de fire "'h'er" står for i logoet 4H. På hjemmesiden forklares disse fire ord ud fra devisen om, at man lærer bedre ved at arbejde med hænderne, at vi med vore sanser lærer hele livet, at man skal have et varmt hjerte i fællesskaber, og at man får et godt helbred gennem et aktivt liv og gode kostvaner.(Kilde: 4h.dk)