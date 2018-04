Lidt færre medlemmer i Vardes idrætsforeninger

Varde: En anelse tilbagegang. Det er realiteterne i Varde Kommunes i alt 140 idrætsforeninger.

Det skriver DGI Sydvest i en pressemeddelelse.

Fra 2016 til 2017 faldt antallet af medlemmer i kommunens idrætsforeninger således med 183 personer. Det bragte medlemsantallet i de 140 foreninger ned på 27.127, så det er altså ikke nogen markant nedgang, der er tale om, trods alt.

Danskerne er generelt glade for at være med i idrætsforeningerne. Ifølge pressemeddelelsen er det samlede antal medlemmer af foreninger under paraplyorganisationerne DIF og DGI på 2.230.856 fordelt på 11.479 foreninger.

For at få det tal til at vokse har DGI og DIF sat en indsats i gang, der skal styrke samarbejdet med kommunerne.

- Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at foreningsidrætten fortsætter med at stå stærkt i Danmark. I idrætten arbejder vi for at skabe tilbud, der er tilpasset de ændrede idrætsbehov i befolkningen. Ikke mindst med nye og mere fleksible motionstilbud. Det er helt afgørende i vores Bevæg dig for livet-samarbejde i DGI og DIF og afgørende for at nå målsætningen om at blive den mest idrætsaktive nation i verden, siger Søren Møller, formand i DGI, i pressemeddelelsen. /exp